El futbolista ecuatoriano ha empezado a tener mucho espacio en Europa por las buenas actuaciones que tuvieron Édison Méndez, Ulises De La Cruz o Antonio Valencia. Estos referentes del fútbol de nuestro país abrieron las puertas a las generaciones que los seguían y ahora se puede ver a muchos compatriotas en el viejo continente.

Son pocos los jugadores tricolores que han podido tener un paso largo por el fútbol europeo, por lo que es muy meritorio que puedan quedarse por muchos años en Europa. Un volante ecuatoriano que ha hecho toda su carrera en España, Polonia e Inglaterra habló sobre 'La Tri' y pidió a Gustavo Alfaro que le de una oportunidad para defender la camiseta de Ecuador.

Joel Valencia, jugador del Brentford de Inglaterra, habló en el canal Eurolatina Televisión Europea, donde habló de su carrera y confesó que tiene el sueño de jugar para 'La Tri'. "Me molesta mucho que cuando algunos dicen que alguien destacó en la Championship de Inglaterra (segunda división) o en Polonia, tratan de desmerecer lo que uno ha realizado en estas ligas. Si hay otro que lo hace, lo felicito. Si más de uno lo hace, entonces ahí diré que ha sido fácil. Mientras tanto, a mis 23 años haber conseguido eso creo que tengo algo de mérito", inició Valencia.

"Estar en una selección siempre es una ilusión y si me llaman y estoy bien, estoy dispuesto a ir sin ningún problema. Tengo una espinita clavada de que nunca me han llamado. Si he sido el mejor jugador de mi país, por lo menos que me den una oportunidad para ir", declaró el jugador del Brentford sobre 'La Tri'.

"Si eres el mejor y nunca me han llamado por algo será. Eso hay que trabajarlo para estar en una convocatoria. Es tema de mucha prensa tal vez. Pero bueno, eso es el fútbol y es como funciona. Al final hay un entrenador que es el que elige y hay que respetarlo. Tendrá sus razones. Siempre queda un puntito allí", finalizó el nacido en Quinindé.