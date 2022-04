Ecuador podría recibir una suspensión "a nivel internacional" por no cumplir con las normas que pide la Organización Mundial Antidopaje. Sí, esto va desde no ir al Mundial de Judo en junio... hasta Qatar 2022.

Pésimas noticias. Por un error burocrático por parte de la antigua Secretaría Nacional del Deporte, la Organización Nacional Antidopaje del Ecuador (Onade) hoy no tiene fondos económicos designados, es decir, no puede llevar a cabo controles que exige la WADA (Agencia Mundial de Antidopaje).

Hoy, bajo las órdenes de Sebastián Palacios y el gobierno de Guillermo Lasso, está situación tampoco ha cambiado. Por eso, desde la Onade se realizó una denuncia a tráves de Ecuavisa respecto para dar a conocer de manera pública la situación que está al borde del ultimátum.

Desde la Organización adelantan que "Ecuador está en serio riesgo de ser suspendido a nivel internacional" y de ser catalogado como "Sin cumplimiento" por parte de la WADA en la evaluación que realizará en mayo. A un mes de las pruebas internacionales, la situación debe resolverse.

El hecho que la Onade no pueda cumplir con los requisitos pedidos, "entre ellas su financiamiento", podría poner en jaque a todo el deporte ecuatoriano. Si Ecuador no puede competir a nivel internacional, no podrá hacerlo en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Muy malas noticias.

¿A Qatar 2022 sin bandera?

En un hilo del periodista Kevin Verdezoto en Twitter, propone lo que podría ser el escenario de Ecuador si no soluciona este problema con la WADA: puso de ejemplo el caso de Rusia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2022. ¿Se acuerdan? El país europeo participó de la cita internacional pero sin su bandera: lo hizo con un logo sobre una bandera blanca. Esperemos, que ese no sea el caso de Ecuador en Qatar 2022 ni en ninguna competencia internacional.