En pocos días la FIFA dará a conocer la resolución sobre el caso Byron Castillo, el cual tiene en vilo a Ecuador, Chile y el propio jugador. La denuncia de los chilenos les dio esperanza de poder llegar a Qatar 2022, pero ayer el abogado de la ANFP declaró que será muy difícil que el ente regulador del fútbol mundial falle en contra de 'La Tri'.

Este caso ha generado mucha especulación y desde Chile vienen metiendo presión para que la FIFA les dé la razón, algo que es muy difícil que ocurra. Ahora un medio mexicano aseguró que conocer la resolución del caso en una publicación de Twitter, pero en la nota solamente especulan y se hacen eco de las pruebas que tienen los chilenos.

TV Azteca publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: "¡Ecuador será eliminado de Qatar 2022! ¡Byron Casrillo falsificó documentos! En Chile aseguran que tienen todas las pruebas para que la FIFA los lleve al Mundial", dando por hecho que 'La Tri' no irá al Mundial. Al momento de entrar a leer la nota, la misma está llena de especulación sobre la resolución de la FIFA.

"La Selección de Ecuador parece que quedaría fuera del Mundial de Qatar 2022, ya que se habría confirmado que Byron Castillo, jugador envuelto en polémica, falsificó sus documentos de nacimiento y sí es colombiano, por lo que Chile estaría entrando al Mundial pese a haber sido sexto de Conmebol", escribe el medio mexicano al inicio de la nota, entrando a especular desde un inicio.

Esta información de TV Azteca no fue tomada seriamente en Ecuador al no tener ningún sustento y solamente especular. La decisión de la FIFA se conocerá en los próximos días y por el pesimismo del abogado de la ANFP, todo apunta que Ecuador estará en Qatar 2022 y la denuncia de Chile no tendrá éxito.