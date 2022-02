Las Eliminatorias Sudamericanas están llegando a su fin y con solamente dos fechas pendientes, ya se van definiendo los clasificados al Mundial de Qatar 2022. Brasil y Argentina ya consiguieron su cupo, mientras que la Selección Ecuatoriana está a tan solo un empate de consguir una plaza directa.

A pesar de que el gol diferencia da una gran ventaja a 'La Tri' y tendría que ocurrir casi lo imposible para tener que jugar el repechaje, todavía no está asegurado el cupo directo de manera matemática y por eso se necesita un empate. Paraguay ya está eliminado, pero buscará una victoria en su último partido como local frente a Ecuador.

En El Canal del Fútbol informaron que el partido entre los 'Guarníes' y la Selección Ecuatoriana no se jugará en Asunción y la nueva sede será el Estadio Antonio Aranda en Ciudad del Este. Desde Paraguay varios periodistas comentaron que el campo de juego no está en buenas condiciones, algo que no ayudaría al estilo de juego de Ecuador.

Los paraguayos buscarán complicar a 'La Tri' y también que los hinchas acudan al estadio. Al ser una ciudad donde la Selección no juega normalmente, los habitantes pueden aprovechar para verlos por primera vez. El partido se jugará el 24 de marzo y será a las 18:30, horario unificado para todos los encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Cómo está la tabla de posiciones en las Eliminatorias Sudamericanas?