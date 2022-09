El partido de la Selección Ecuatoriana frente a Arabia Saudita volvió a ser una muestra de que los dirigidos por Gustavo Alfaro tienen un problemas con la definición. 'La Tri' generó algunas opciones de gol, pero en los metros finales no supieron aprovechar las oportunidades y el marcador terminó 0-0.

Enner Valencia fue muy criticado por los hinchas tricolores y varios pidieron que no sea titular por no convertir goles. El jugador del Fenerbahçe pasa por un buen momento futbolístico en su equipos, pero en la Selección Ecuatoriana no ha podido tener el mismo nivel y es uno de los más criticados.

Gonzalo Vargas, representante de Valencia, se cansó de las constantes críticas que recibe el delantero de 32 años y dejó un mensaje a todos los que critican a 'Superman'. Vargas utiizó su cuenta de Twitter para escribir "los que hoy critican, mañana aplaudirán", acompañado de una foto de Valencia.

'Superman' espera volver al gol en el partido frente a Japón para calmar las críticas en su contra. El Mundial está a menos de dos meses de iniciar y 'La Tri' debe resolver el problema con la falta de gol y para poder lograrlo es importante que Valencia retome confianza para poder conseguir buenos resultados.