Con el Mundial de Qatar muy cerca, cada lesión que sufran los jugadores ecuatorianos preocupa por le corto tiempo que hay para recuperarse si es algo complicado. El calendario en este segundo semestres se ha apretado para todos, ya que se tuvieron que adelantar varios partidos por la Copa del Mundo que se llevará a cabo entre noviembre y diciembre.

Esto ha generado que los jugadores acumulen muchos minutos, provocando que se den varias lesiones musculares. Los futbolistas ecuatorianos no son la excepción y los casos de Leonardo Campana y Moisés Caicedo han surgido en los últimos días. A ellos se sumó otro jugador de 'La Tri', quien no fue convocado por su equipo debido a las molestias físicas.

Se trata de Ángel Mena, jugador del Club León, quien quedó fuera de la convocatoria para el partido frente a Cruz Azul por los play-offs de la Liga MX. Esta es una baja sensible para el equipo de Renato Paiva, ya que el tricolor es una titular fijo. El alcance de la lesión muscular no se conoce, pero por le momento no podrá ser tomado en cuenta.

El Mundial empieza en 43 días, por lo que los tiempos están muy justos para que un jugador que sufra una lesión muscular importante se recupera en 21 días y pueda volver a tener minutos con su equipo. En 'La Tri' están muy atentos a la evolución de las lesiones, pero por el momento no hay preocupación con ningún jugador.