La Selección Ecuatoriana tiene un problema grande de cara al Mundial de Qatar 2022 con los delanteros, al tener solamente a Enner Valencia en buen nivel y los demás sin jugar o lesionados. Esto ha generado mucha preocupación en el cuerpo técnico de 'La Tri', ya que no cuentan con muchas variantes.

Michael Estrada es el titular del 'Equipo de Todos', pero la falta de minutos en el DC United hicieron que cambie de club y firme con Cruz Azul, donde espera tener continuidad para recuperar su nivel. Ante la situación complicada que hay en torno a los goleadores, un ariete ecuatoriano sueña con estar en Qatar 2022.

Roberto 'La Tuka' Ordóñez habló para El Universo, entrevista en la que hizo público el deseo que tiene por ir al Mundial: "Me encantaría que me llamen, me fascinaría tener ese reto para ser parte de ese sueño mundialista, de ese sueño de todo este país. Nunca cerré mi paso por la Selección, lamento que en 2018 me lesioné de la rodilla porque en 2017 jugué los últimos partidos de la eliminatoria contra Chile y Argentina".

"Fui coautor de dos goles pero quedé con ese sabor amargo. Yo creo que podía haber aportado un poco más. Y yo nunca dejo de soñar, todo ecuatoriano sueña con vestir la camiseta de su país, por más que tenga 37 años, yo me pongo a soñar… No va a haber defensor que me pueda parar, quiero comerme al que tenga al frente, estoy enfocado en ser un aporte para mi equipo, quiero ganar todo y el que se meta en mi camino, lo siento mucho", finalizó el delantero de Aucas.