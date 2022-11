El ofensivo de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, Gonzalo Plata, comentó sobre su presencia en el Mundial de Qatar 2022. En el primer encuentro de la fase de grupos los dirigidos por Gustavo Alfaro derrotaron 2x0 a los dueños de casa con un doblete de Énner Valencia. En la próxima jornada, la Tri tendrá que enfrentar a la complicadísima Países Bajos este viernes a las 11h00 (hora ecuatoriana).

En torno a la victoria sobre Catar, el ofensivo del Real Valladolid indicó que se sintieron por momentos en condiciones superiores ante los dirigidos por Félix Sánchez que no lograron disparar al marco de Hernán Galíndez en los 90’ minutos. Así también, el atacante de 22 años ponderó la actitud aguerrida del cuadro tricolor. “Fue un partido muy difícil, ahora nos enfocamos en Holanda para tratar de sacar un buen resultado. La clave fue luchar, creo que el equipo estaba muy motivado, un poco la sangre que tenemos, siempre somos muy aguerridos y eso tuvo mucho que ver en este partido”, acotó.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre el duelo que viene ante los europeos, Plata indicó que esta escuadra no se conformará con nada y buscarán conseguir puntos para asegurar la clasificación hasta los octavos de final. “No he visto mucho a Países Bajos pero creo que vamos a trabajar de la misma manera para tratar de sacar un buen resultado. No nos vamos conformes con nada pero es normal que siempre se quiera un poco más (…) Ahora tenemos que seguir peleando, a seguir luchando y esperar que en el próximo partido nos vaya bien”, dijo.

El encuentro entre la Banana y Naranja Mecánica está pactado para disputarse el próximo viernes 25 de noviembre, a las 11h00 (hora ecuatoriana), en el Khalifa International Stadium que cuenta con una capacidad para 50.000 espectadores. Este duelo será vital pues determinará el próximo líder del grupo A, los europeos y sudamericanos comparten la primera posición con 3 puntos y +2 de gol diferencia.