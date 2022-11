Continúan las miradas en Qatar tras la victoria de la Selección Ecuatoriana de Fútbol 2x0 ante los dueños de casa con un doblete de Énner Valencia en el partido inaugural. Es por eso, el defensor de la Tricolor, Robert Arboleda, comentó con los medios de comunicación sobre lo que significa formar parte de la nómina ecuatoriana en el Mundial.

"Todo jugador quiere estar aquí. Por ser la primera no me olvidaré de esto, es de las mejores cosas que me ha pasado en mi carrera", sentenció el defensor de São Paulo de 31 años quien se recuperó de una dura lesión a inicios de la temporada que finalmente pudo sanar para formar parte de la nómina de Gustavo Alfaro en Qatar.

Asimismo, Arboleda ponderó el trabajo del entrenador nacido en Rafaela quien tomó a la Tricolor antes del arranque de las Eliminatorias, en la temporada 2020. «Ha sido un trabajo duro del entrenador. Él conversó mucho con nosotros. Estos tres puntos son importantes pero ya pensamos en el siguiente partido», mencionó.

En torno al compromiso que se vivirá este viernes en el Khalifa International Stadium, a las 11h00, Robert Arboleda comentó que la clave está en la mentalidad que tenga el conjunto de Alfaro. Para el zaguero central, en el compromiso ante Países Bajos, los tricolores saldrán a ganar. «No tenemos pensamientos pequeños, pensamos en grande. Nuestro trabajo es conseguir puntos, salir a ganar, no a empatar», dijo.

Finalmente, Arboleda felicitó el trabajo de sus compañeros que lograron sacar tres puntos claves en su afán de clasificar nuevamente a los Octavos de Final como lo realizado en la Copa de Alemania 2006. «Hicimos un buen debut, felicito a todo este grupo por el partido de hoy. El trabajo del profesor se ve reflejado en el campo de juego», concluyó.