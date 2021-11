Los hinchas reaccionaron a la voz del estadio que informó quiénes eran los once titulares para el encuentro de Ecuador.

Ganar o ganar. Este jueves en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, la Selección de Ecuador recibe a Venezuela por una nueva jornada de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 con la obligación de ganar para no perder la posición de privilegio que nos estaría clasificando directamente a la próxima Copa del Mundo.

En La Tri, Gustavo Alfaro ya había confirmado la formación durante la semana en los últimos entrenamientos que había tenido con sus jugadores. No obstante, con un dato no menor: cinco de los titulares no superan los 23 años. Sin dudas, el futuro de nuestro seleccionado para esta y las próximas rondas clasificatorias.

Desde el Estadio Rodrigo Paz Delgado, se pudo apreciar cómo los hinchas reaccionaron a la formación que informó la voz del estadio minutos antes del encuentro contra el combinado vinotinto.

Alexader Domínguez; Byron Castillo, Piero Hincapié, Félix Torres, Christian Cruz; Moisés Caicedo, Carlos Gruezo, Jeremy Sarmiento, Gonzalo Plata, Ayrton Preciado y Djorkaeff Reasco son los jugadores titulares.