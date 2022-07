Fueron semanas muy duras para Byron Castillo cuando los chilenos empezaron a ejercer una presión mediática fuerte para intentar que la FIFA falle a su favor en la denuncia contra el jugador de León. El lateral derecho ecuatoriano se sintió afectado por todas las cosas que se dijeron desde el país de la estrella solitaria y terminó rompiéndose en el partido entre Aucas y Barcelona SC, donde lloró y dijo que lo saquen de la cancha porque no podía más.

En Chile quisieron que Castillo deje de jugar al fútbol si la FIFA fallaba a su favor y realizaron una campaña sucia para desprestigiarlo. Luego de algunas semanas de que se conociera la decisión de la FIFA, el flamante refuerzo de León habló por primera vez para el programa 'De Una' y aprovechó para mandar un mensaje a los chilenos.

"A pesar de todo se les quiere, hay personas chilenas que me han escrito muy bien, a decirme muchas cosas buenas. Acá no hay rencor de nada, mi corazón está limpio y tranquilo", declaró Castillo. Sobre el enfrentamiento entre las hinchadas de Ecuador y Chile, el lateral derecho comentó: "No debemos entrar este mundo, hay que dejar eso atrás. No hay que vivir del rencor".

Castillo mostró que no tiene nada en contra de la ANFP, su abogado ni los hinchas chilenos que lo insultaron en redes sociales. El ecuatoriano está concentrado en ganarse un puesto en nuevo club y hacer una buena preparación para Qatar 2022, donde espera tener un gran rendimiento para dar el salto a Europa.