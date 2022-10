Las redes de la Selección Ecuatoriana han mostrado un poco de la intimidad que se vive en las concentraciones de 'La Tri', algo que siempre es atractivo para los hinchas. Piero Hincapié es uno de los jugadores más alegres entre los convocados del 'Equipo de Todos' y se animó a hacer las veces de reportero tras el partido frente a México hace unos meses.

'La Tri' publicó un nuevo video en que el defensa central del Bayer Leverkusen entrevista a Pervis Estupiñán, dejando un gracioso momento. Hincapié le preguntó al lateral tricolor acerca de una ocasión de gol en el partido, a lo que Pervis respondió: "yo creo que no viste el partido oportunidad no tuvo yo", a lo que el zaguero central dijo: "estás loco cómo no voy a verlo".

Esto generó risas entren los dos protagonistas del video y las personas que estaban cerca, dejando un momento divertido en este nuevo segmento que realizan en las redes sociales de 'La Tri'.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Ecuatoriana?

El siguiente partido de 'La Tri' será el amistoso previo al Mundial de Qatar, en el cual enfrentará a Iraq. Este encuentro se jugará en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, el 12 de noviembre a las 12:30 pm de Ecuador. Alfaro tendrá la última oportunidad de probar algo en el equipo antes del debut en el Mundial frente a Qatar el 20 de noviembre.