La alegría por la clasificación de Ecuador a Qatar 2022 sigue en la retina de los ecuatorianos y la CONMEBOL también alimenta el júbilo con su reciente publicación. El ente sudamericano en sus redes sociales publicó un video con los mejores goles de la 'Tri' en su camino a Qatar.

+ Ojeadores internacionales vieron a este seleccionado ecuatoriano

+ Estuvo en el Monumental: Alfaro Moreno sueña con este crack para la Noche Amarilla

+ Otro grande de Brasil puja por Cazares

Nombres como Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Michael Estrada entre otro de nuestros cracks figuran en la lista de artilleros destacados por la Ecuafútbol. El cuadro de Alfaro tuvo victorias notables como las goleadas a Uruguay y Colombia y las victorias en Chile y Bolivia.

Ecuador conocerá a sus rivales de grupo este viernes a las 11am, con simulaciones hechas le podría tocar en el mejor de los casos Qatar, Túnez y Suiza, y en el peor, Brasil, Alemania o Polonia como las potencias que se encuentran en los bombos.

El gol de Moisés Caicedo vs. Chlle, el gol de Estrada vs. Paraguay, los goles de Plata vs. Urugua y Colombia y el tanto de Pervis Estupiñán vs. Chile forman la lista de golazos publicado por la CONMEBOL.