Cuando el caso Byron Castillo arrancó por las dudas de su nacionalidad, varios hinchas señalaron a un comunicador por haber iniciado la investigación que puso en palestra pública las dudas que se tenía. Hoy que hay hasta un reclamo en el TAS, el periodista Diego Arcos responde sobre dicha investigación.

El estaba en un momento altísimo, y no lo convocaban, yo ahí le consulto a Francisco Egas qué pasaba que un jugador tan necesario y útil no eran convocado, a lo que me respondió que había inconsistencias en sus papeles y por eso no lo llamaban, contó sobre la respuesta que hubo desde FEF.

La duda de los papeles arrancó mucho antes, el estaba en Emelec y luego fue separado de las pruebas que estaba haciendo, desde ahí ya había esas dudas, respondiendo a la idea de qué fue su investigación la que arrancó todo.

"No había mala intención, yo soy periodista, yo no trabajo para la FEF. Yo si quiero busco una historia acá y el resto me importa un carajo", completó tajantemente. En su momento criticaron al reconocido periodista por hacer el tema.

Finalmente todo se resolvió a favor de Ecuador y la Justicia determinó que Castillo es ecuatoriano, y pese a reclamos de Chile y Perú, parece que estará con la Tri en Qatar 2022.