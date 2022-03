La semana pasada surgió la información que desde la Selección Ecuatoriana se habían reunido con Felipe Caicedo para un posible retorno a 'La Tri'. Esto generó varios comentarios sobre 'Felipao', pero la mayoría de hinchas ecuatoriano no está de acuerdo que regrese a la Selección tras haber renunciado unos años atrás.

Gustavo Alfaro ha declarado en varias ocasiones que no buscará jugadores que rechazaron o no quieran estar en 'La Tri', pero la información sobre las conversaciones con Felipe Caicedo hizo que se cuestionen las palabras del DT. Ante la ola de comentarios sobre el regreso de Caicedo, desde la FEF revelaron cuándo conversaron con el delantero del Inter.

Francisco Egas, presidente de la FEF, dio una entrevista para Radio La Red donde descartó el regreso de 'Felipao' por decisión del mismo jugador: "Ningún jugador está vetado en la selección, todos tienen las puertas abiertas. Con Felipe Caicedo hablamos al inicio de las eliminatorias, pero él decidió no estar en la selección, respetamos su decisión, al igual que Christian Ramírez. No es necesario armar polémica con este tema, ellos tomaron esa decisión".

En 'La Tri' si pensaron en Caicedo, pero fue durante el inicio de las Eliminatorias y el jugador dejó claro que no quiere volver. A pesar de que no tiene las puertas cerradas, no buscarán al delantero del Inter y se quedarán con los atacantes que ha venido convocando para los útlimos partidos clasificatorios a Qatar 2022.