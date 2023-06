Rafael Verduga, actual vicepresidente de Barcelona SC, ya anunció que pretende la presidencia del club en las próximas elecciones, unas en las que no participará en actual presidente, Carlos Alejandro Alfaro Moreno.

El actual Alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez, criticó la gestión de Rafael Verduga a cargo de la Comisión Financiera. Álvarez fue el encargado de la Comisión Deportiva de Barcelona entre 9 de diceimbre del 2019 y el 16 de junio del 2022, periodo en el que compartió con Verduga.

“Con una comisión financiera que te aprieta hasta la garganta, es difícil armar mejores planteles. Beto (Alfaro Moreno) ha hecho maravillas”, respondió Aquiles Álvarez a un usuario de twitter.

Álvarez respondió a la información de un ‘tuitero que reveló que, en caso de que Verduga llegue a la presidencia cambiará de entrenador y revisará salarios de varios jugadores: “Verduga y Munir siempre estuvieron marcaron el presupuesto de la parte deportiva”, mostrándose en desacuerdo con la candidatura de Verduga.

Además, Álvarez aseguró que no apoya a ningún candidato y pidió que los socios se unan para realizar una propuesta diferente: “Entiendan que en el fútbol no puedes tener presupuestos chimichurris, si quieres pelear el descenso, vota por Verduga”, publicó ironía.

El propio Rafael Verduga respondió vía twitter: “Una pena que se quiera politizar el momento deportivo del club. Si claramente tienes la intención de auspiciar un candidato que responda a tus intereses hazlo, pero no confundamos a la hinchada y los socios. ¡Si se puede cuidar las finanzas y ser competitivos!”.

Álvarez no se quedó atrás: “Dile a tu community manager que te asesore mejor. Nadie politiza nada. El único que politiza con el club eres tú, siendo presidente de la comisión de socios, mientras eres candidato a la presidencia del club. No chantajees al presidente actual con financiar recursos a cambio de apoyarte para ser candidato “ oficialista “. Lánzate y gana solo, con carácter. Renuncia como VP financiero y arma tu lista. Gana bien, no con maña”.