Jugadores de Liga de Quito no concentraron y este es el motivo

En la previa al partido entre Liga de Quito y Libertad de Loja, por la jornada 13 de la LigaPro, se dio a conocer que los jugadores del equipo Albo no concentraron como acostumbran.

En principio, el rumor indicaba que era una decisión grupal debido a que luego del partido tendrían varios días de concentración, aunque un tema económico empezó a tomar fuerza como la verdadera razón.

Esteban Paz, directivo de Liga de Quito, aclaró la situación y reconoció que los jugadores no concentraron debido a una deuda: “Los jugadores decidieron no concentrar, tuvimos un desfase económico por el cual no pudimos entregar las primas”, en declaraciones para FB Radio.

Liga de Quito enfrentará a Libertad en el estadio Rodrigo Paz Delgado a las 19:30 (hora local) y luego quedará concentrado para afrontar el duelo ante Botafogo, por la Copa Sudamericana.