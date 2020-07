A Kroos le preguntaron por la relación Bale-Zidane y dijo lo que piensa todo Real Madrid

Desde hace fácil dos temporadas, la situación de Gareth Bale está lejos de ser la ideal en el Real Madrid y principalmente se debe a su relación con Zinedine Zidane.

El extremo galés, que no hay dudas que es uno de los jugadores con más jerarquía del plantel, juega poco y nada y está en conflicto con el club.

En una entrevista con Lauschangriff, Toni Kroos dio detalles sobre el tema: "No hay forma de evitar que la situación sea insatisfactoria para todos".

"Ciertamente no lo ficharon para jugar tan poco como ahora. Creo que en principio quería irse el verano pasado y que el club le dijo que sí al principio y luego que no otra vez. No sé si todavía está un poco enfadado por eso. Es un tema difícil…", agregó.

Igualmente, por último sentenció: "Ciertamente no es tanto como parece. Todo está bien en el equipo. Lo conozco desde hace seis años y hemos ganado algunas cosas bastante importantes juntos".

Aunque juegue poco y nada, Bale suma títulos con el Real Madrid. Está claro que él no se irá por un sueldo inferior y que la Casa Blanca no lo venderá a cualquier precio.

Lee También