A Zidane le preguntaron por las críticas de Isco y no se quedó callado

Culminado el Clásico de la Liga Española entre Real Madrid y Barcelona, las noticias vinculadas a las csas que sucedieron antes y después del partido no tardaron en aparecer: así como cobraron relevancia las charlas que Messi y Koeman mantuvieron con el árbitro del encuentro, los dichos de Isco junto a sus compañeros no fueron pasados por alto.

El futbolista del conjunto Merengue, sentado en las gradas y a la espera del inicio del compromiso, criticó a Zinedine Zidane por el poco rodaje que le viene dando. Desatando la risa de sus compañeros, el protagonista en cuestión, sin darse cuenta que estaba siendo filmado, generó una reacción más que negativa por parte de la afición.

����️ #Zidane: "Hay que seguir como este fin de semana e intentar hacer un buen partido."#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/Dg2RizDEQK — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 26, 2020

"Si me tiene que cambiar, me cambia en el 50' o en el 60' de partido. A veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80", lanzó Isco, quien finalmente tampoco terminó viendo acción en lo que fue la victoria ante la institución Blaugrana.

Este lunes, en una rueda de prensa llevada a cabo en la previa del cruce del martes vs. Borussia Mönchengladbach por Champions League, Zizou fue consultado por los dichos del futbolista. "Es ambición. Él quiere jugar, como todos los jugadores, y eso es positivo", destacó.

Buscando cortar de raíz la polémica generada y centrado en el encuentro por La Orejona, el francés completó: "Los jugadores siempre quieren jugar y eso no depende de ellos lo que ellos tienen que hacer es trabajar para estar listos. Luego yo tengo que tomar la decisión de sacar un once y tener posibilidad de cambiar y eso no va a cambiar".

