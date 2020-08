Al Bayern le preguntaron "qué comen sus jugadores" y aprovecharon para reírse del Barça

Hace apenas unas semanas, el Barcelona sufrió la que será recordada por mucho tiempo como la derrota más importante de su historia.

Los culés fueron goleados por el Bayern Múnich en el partido correspondiente a los cuartos de final de la UEFA Champions League.

El 8 a 2 dejó secuelas en el Barcelona, que despidió a su entrenador y -según parece- deberá decirle adiós a su máximo ídolo, Lionel Messi.

Sin embargo, en Alemania aún disfrutan las mieles del título que consiguieron días más tarde luego de derrotar al Paris Saint Germain en la final.

Si bien la victoria ante los franceses significó su sexto título continental, la paliza al blaugrana sigue presente en las redes sociales.

Por eso, la cuenta oficial del club en inglés aprovechó para hacer un ingenioso juego de palabras utilizando el ya icónico resultado.

They just 8-2 much �� https://t.co/OzBRwp4xKq — ���� FC Bayern US ���� (@FCBayernUS) August 28, 2020

Luego de citar un tuit de ESPN en el que se preguntaba "¿Qué le da de comer el Bayern a sus jugadores?", la remataron respondiendo "They just 8-2 much", lo que se leería como "eight two much", fonéticamente similar a eat too much o en español, "comen mucho". ¡Muy trolls!

