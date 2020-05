Al líder le restaron 6 puntos por incumplir con las normas contra el COVID-19

La Bundesliga de Alemania ha sido la primer liga de la élite del fútbol mundial en regresar a los campos de juego y mucho se ha hablado sobre polémicas en celebraciones, donde los jugadores a veces no pueden evitar abrazarse y besarse en la mejilla, como también de barbijos mal puestos o hasta escupitajos al suelo. La propia liga ha remarcado que no sancionará a los jugadores que incumplan con eso, aunque sí recomienda (y mucho) no hacerlo.

Sin embargo, el último caso que se dio en la Austria es totalmente diferente y, definitivamente, mucho más grave. Tal vez la mejor representación de ello ha sido la quita de puntos y hasta la multa económica que ha sufrido el club protagonista de ello. ¿De quién hablamos? Del LASK, nada menos que quien era el líder de la tabla de posiciones del campeonato y estaba a las puertas de su primer título liguero desde 1965.

LASK había perdido 0-5 ante el United en la ida de los octavos de la Europa League

En ese contexto cayó la sanción de la Bundesliga de Austria por incumplir las nuevas normas sanitarias por parte del LASK. Principalmente, lo acusan de haber violado en varios entrenamientos las normas de seguridad sanitaria para evitar más contagios de COVID-19. En el país europeo, con una población que roza los nueve millones de habitantes, contabiliza 16 mil contagios y más de 600 víctimas fatales.

¿Cómo los han sancionado? Lo primero ha sido quitarle seis puntos y después multarles con 75 mil euros (83 mil dólares). Lógicamente, los dirigentes del club austríaco apelarán a la sanción y tienen hasta tres instancias para buscar anular la decisión de la Bundesliga de Austria, que los ha perjudicado y mucho principalmente con la quita de unidades en la tabla de posiciones.

Por la quita puntos, ahora LASK pasará a ser segundo en una tabla de posiciones donde iba primero en solitario con tres unidades de ventaja y quedará a tres del Red Bull Salzburg, el equipo más poderoso del país. De firmar una de sus mejores temporadas (restan diez fechas y se reanudaría la próxima semana) a quedar segundo. Sin dudas, las normas sanitarias se las toman muy en serio en Austria.

