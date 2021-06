Así reaccionó la afición de Barcelona tras conocer el nuevo uniforme

FC Barcelona presentó hoy a la afición el nuevo uniforme local que usarán en la temporada 2020/21. El uniforme fue bastante novedoso, y según encuestas realizadas por medio de las redes sociales, en la mayoría de personas no gustó.

La camiseta recrea la Cruz de Sant Jordi en su flanco derecho superior, las cuatro barras rojas de la senyera en el flanco izquierdo superior y, en la zona inferior, por debajo del patrocinador, aparecen cuatro barras más rojas y otras cuatro azules. Por otro lado, las mangas, serán de diferente color: es decir, la manga derecha será roja, mientras que la izquierda será azul.

El diseño de la pantaloneta también fue novedoso, tiene dos colores, la parte izquierda será azul y la derecha será roja. Aunque según informó la cuenta 'Todo Sobre Camisetas' es muy probable que la pantaloneta pueda ser cambiada y se use una completamente azul.

Uniforme de FC Barcelona (Twitter: Barcelona)

¿COMO REACCIONÓ LA AFICIÓN AL NUEVO UNIFORME?

La presentación del nuevo uniforme generó muchos comentarios por medio de las redes sociales, donde la mayoría fueron negativos:

"Honestamente, la parte superior podría haber sido peor, pero no me gustan los pantalones cortos, la mitad y la mitad no se ven bien".

"Es mejor que las filtraciones originales. Pero ninguna cantidad de colores vibrantes puede arreglar esa cruz dentro de rayas dentro de rayas".

"Sigo prefiriendo la camiseta de la temporada pasada".

"El diseño no es terrible, pero los colores parecen algo fuera de lugar".

"No, que combinación tan fea. Dos colores en la pantaloneta, muy mal por los diseñadores".

"Al menos ponle una pantaloneta negra o azul turquí para que se vea menos asquerosa".

"Cambien la pantaloneta por lo menos. Con un azul oscuro se hace mas agradable a la vista".

