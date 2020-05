Ayala: "Diego era arte puro y Leo es un Speedy González"

Roberto Ayala disputó más de 100 partidos en la Selección Argentina. Para muchos, uno de los mejores centrales de la historia del país. Lo que no tenía era mucho gol: sólo convirtió 7 tantos defendiendo la bandera de su país. Uno de los más recordados es el que le hace a la Selección de Alemania en el Mundial de 2006.

Después de una larga carrera en Europa, donde jugó en equipos como Napoli, Milan, Valencia, Villarreal y Zaragoza, el Ratón decidió volver al fútbol argentino. Jugó en Racing, sólo 15 partidos, no lo hizo bien y se retiró. Hoy, en diálogo con 90 Minutos, habló de Lionel Messi y Diego Maradona.

"Tuve la fortuna de estar en ese partido, en Mar del Plata, compartí entrenamientos con él. Después me quedo afuera del repechaje contra Australia. Coincidimos ahí con Diego. Un placer. Eran mis primeros pasos, con esa bestia. Messi será recordado, no sé como Diego, pero sí disfrutarlo", empezó.

"TUVE LA FORTUNA DE JUGAR CON ESTAS DOS BESTIAS"#90MinutosFOX Roberto Ayala se refirió al haber jugado con Maradona y Messi: "Diego era arte puro y Leo es un Speedy González que no se le escapa la pelota" pic.twitter.com/RDaEXWmaoQ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 1, 2020

Sobre la comparación, manifestó: "Diego para mi es arte, arte puro. En todo su gesto. Y este es un Speedy González que no se le escapa la pelota. Yo hoy veo y me sorprende, que me retire hace 10 años, que estos pibes le pegan muy fuerte a la pelota. No sabés el ruido que hacen. Son fórmula 1 de verdad".

Ayala ahora forma parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni, donde tenía el desafío principal de la Copa América que se iba a disputar este año y quedó suspendida por el coronavirus.

