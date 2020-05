Bale revela que desea jugar en la MLS: "Es algo que me interesaría"

Luego de deslumbrar al mundo con su velocidad y potencia a la hora de atacar, Garteh Bale empacó sus maletas y a mediados del 2013 decidió afrontar uno de los retos más importantes con los que cualquier futbolista podría toparse: jugar en nada más ni nada menos que el Real Madrid.

Habiendo llegado al cuadro Merengue de una forma más que modesta para aportar su grano de arena, algo que con el correr del tiempo logró hacer, todo indica que la relación que vincula desde hace varios años al club de la Liga Española y al galés se encuentra más que desgastada y transitando sus últimos latidos de vida.

Mientras tanto, en otra parte del mundo, la MLS, casi que al mismo tiempo, logró potenciarse de forma exponencial y comenzar a seducir a jugadores con una reconocida trayectora internacional de forma más constante, además de pasar a ser un nuevo tipo de trampolín para posteriormente saltar al Viejo Continente.

"Vi que había mucho espacio detrás de Marc Bartra y sé que no hay muchos jugadores que me aguanten una carrera"



- Gareth Bale sobre su mítico gol en la final de la Copa del Rey ante el Barcelona

Aprovechando las épocas de cuarentena y el tiempo libre que provee la misma, Gareth, en diálogo con el podcast The Hat Trick, habló sobre su presente, el Real Madrid, el fútbol y otros aspectos. Sin embargo, el galés también tuvo palabras a la hora de hacer referencia a la Major League Soccer, liga en la que confirmó que le interesaría tener la posibilidad de ejercer su profesión allí. "Realmente me gusta la liga estadounidense", indicó.

En pos de argumentar su deseo de trasladarse en algún momento de su carrera a Estados Unidos y jugar en dicho país, el ex atacante del Tottenham agregó: “Es una liga que está creciendo y que continúa su desarrollo. Son muchos los jugadores que quieren ir allí ahora. Definitivamente, es algo que me interesaría. Además, me encanta ir a Los Ángeles de vacaciones. Juego mucho al golf cuando voy allí”.

