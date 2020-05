Bale se defendió de quienes lo critican por jugar al golf: "Todos los médicos están de acuerdo"

⚽ 438 partidos. �� 451 goles. �� 120 asistencias. �� Media de gol de 1.03 goles por partido. �� 16 títulos. . Se cumplen dos años del último partido de Cristiano Ronaldo con la camiseta del Real Madrid. No habrá nadie igual... ����

