La situación de Ilaix Moriba no tiende a mejorar en FC Barcelona y se habla del interés de dos clubes de la Premier League por el jugador.

Ilaix Moriba vive sus días más difíciles desde su estadía en FC Barcelona. El canterano aún no ha renovado su contrato con el equipo blaugrana y el presidente Joan Laporta lo sigue castigando. Esta vez, Moriba no fue convocado por el club para disputar el primer partido de pretemporada del Barça B ante L’Escala. El máximo directivo de la entidad blaugrana no está para aguantar la presión de nadie.

Ilaix Moriba sigue siendo castigado en Barcelona | AS

Sin embargo, según informó AS, el entorno del jugador se comunicó con el diario y aclaró de que el jugador no fue convocado porque se encuentra con molestias y por eso se habría decidido a que el futbolista se quedara en casa.

Pasan los días y la situación de Ilaix no tiende a mejorar. El contrato del jugador vence el 30 de julio del 2022 y el club teme a que el próximo año se marche gratis. Los agentes del centrocampista siguen con su exigencia a la hora de firmar un nuevo contrato queriendo una alza en el salario a pesar de la que el canterano es quién tiene la ficha más alta del fútbol base.

Ahora mismo, no se sabe qué pasará con Moriba, se habla de interés de equipos de la Premier por el jugador.

Ilaix, en la mira de la Premier

En caso de que Ilaix no continúe vistiendo la camiseta azulgrana, su destino estaría en la Premier League. Chelsea y Manchester City de Guardiola ya se han interesado por su situación, según lo ha revelado Manchester Evening News.