Las cuatro salidas que Barcelona está preparando para el próximo mercado de pases

Con Ronald Koeman aún dando sus primeros pasos al mando del primer equipo del Barcelona, la institución Blaugrana ya se puso manos a la obra en vistas al inicio de lo que será el próximo mercado de pases en 2021.

Así como en su moment el titán de la Liga Española se encargó de abrirle las puertas y mostrarle la salida a varios de sus jugadores, todo indica que el equipo en cuestión buscará generar las partidas de varios de sus elementos en la ventana de transferencias pronta a concretarse.

Koeman sobre Messi en conferencia: "Puede ser que su rendimiento podría ser mejor en este momento, pero viendo al jugador día a día, está feliz, está entrenando bien, está concentrado, quiere jugar y quiere ser capitán del equipo. En ese sentido no tengo ninguna queja". �� pic.twitter.com/cQRM6DeGBW — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 19, 2020

En las últimas horas, distintos portales del Viejo Continente coincidieron en que el Barcelona buscará alivianar las cargas de su plantilla profesional. El fin de dicha estrategia, según se exteriorizó, es para abrirle espacio a los supuestos refuerzos que llegarán para aquel entonces.

Aunque resta una confirmación oficial de por medio, todo indica que Junior Firpo, Samuel Umtiti, Matheus Fernandes y Martin Braithwaite son algunos de los elementos que deberán buscarse club en vistas al inicio del próximo año. Pese a que los cuatro protagonistas no han sumado muchos minutos en lo que va de la temporada 2020/2021, no quedan dudas que los equipos interesados en hacerse con sus servicios no tardarán en tocar la puerta del conjunto Culé.

�� THE OFFICIAL BARÇA SQUAD OF 2020/21 �� pic.twitter.com/qRidnL5ibN — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 8, 2020

