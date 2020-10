Benedetto sobre el DT del Marsella: "Es el que más me ha dado"

A Darío Benedetto el gran salto al fútbol europeo le llegó más cerca del final de su carrera que del comienzo. Luego de brillar en Argentina y México durante años, lo bien que rindió en Boca hizo que desde Francia pongan sus ojos en él.

De esta manera, luego de varias semanas de negociaciones, el Olympique de Marsella puso sobre la mesa unos 18 millones de dólares para quedarse con los servicios del delantero quien aseguró que tarde o temprano volvería a jugar en el Xeneize, club del cual es hincha.

Ya instalado y acostumbrado a la Ligue 1, el 'Pipa' tiene toda la confianza de su entrenador André Villas Boas, más allá de que no pasa por su mejor momento si hablamos pura y exclusivamente de goles anotados.

"Soy paciente, no como los hinchas. Siempre se va de un extremo al otro. Faltan algunos globos en este momento. Mi confianza en él y la de él en sí mismo no ha cambiado", dejó en claro el entrenador recientemente.

Buscando devolverle los elogios al DT, en diálogo con Telefoot, el futbolista no dudó: "Confía en mí y le estoy muy agradecido porque realmente me da mucho. En toda mi carrera, es el entrenador que más me ha dado”.

Y claro, se nos hizo imposible pensar en las caras de Gustavo Alfaro y Guillermo Barros Schelotto al leer esto, ya que tuvieron a cargo al jugador en el conjunto de La Ribera hace poco tiempo.

