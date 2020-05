Chimy Ávila contó que, si no se lesionaba, hoy sería jugador del Barcelona

Barcelona dio un manotazo de ahogado cuando se rompió, una vez más, Ousmane Dembélé. Declaró la baja del francés y en su lugar pudo incorporar, fuera del mercado de pases, a Martin Braithwaite, el centrodelantero del Leganés, que pelea por no descender en la Liga de España.

Sin embargo, según contó en las últimas horas, Ezequiel El Chimy Ávila podría haber ocupado él el lugar del delantero danés.

"Mi representante lo estaba manejando. Primero no se podía dar por el tema de comunitario, la única forma es si salía o se lesionaba un jugador de ellos. Pero me lesioné yo y después se lesiona Dembélé. Pasó todo al revés. Si no, entro como el chancho a la batata", dijo el hoy delantero del Osasuna.

"Yo lo que quería era jugar, que es lo que me hace feliz. Mi compromiso está con el Osasuna, no con el Barça ni el Madrid ni el Inter. Iba a cumplir con la gente que me está pagando y con la gente que paga para ver un espectáculo. No me sale del alma hacerme el boludo o el lesionado", remarcó en Fox Sports Radio.

A fines de enero, el Chimy se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda ante el Levante y se perdió lo que restaba de la temporada 2019/20.

Sin dudas, una lesión que cayó en un pésimo momento.

Lee También