Wolverhampton hizo oficial el reemplazo de Raúl Jiménez: Willian José

Raúl Jiménez sufrió una fractura de cráneo a finales de noviembre del año pasado, siendo una baja sumamente sensible para el Wolverhampton. Después de analizar varias opciones en el mercado, el conjunto inglés se terminó inclinando por una cesión y no en una compra definitiva.

Está claro que no es sencillo reemplazar al Lobo mexicano y mucho menos en el estado de gracia en el cual se encontraba. No obstante, los Wolves decidieron ir por Willian José de la Real Sociedad, aunque el método de la operación no fue una transferencia, sino un préstamo hasta el final de la temporada.

El conjunto de la Premier League anunció oficialmente la llegada del brasileño de 29 años en sus redes sociales, quien llega tras convertir un total de tres goles en 13 presentaciones en LaLiga, sumado a otro tanto en los seis partidos disputados por Europa League. Ojo, los Wolves se guardarán una opción de compra si es que Willian José rinde de la manera que se lo espera.

Cómo le fue al Wolverhampton sin Raúl Jiménez

Nunca es fácil reemplazar a un goleador y mucho menos al propio Raúl Jiménez. Desde su lesión, producida el 29 de noviembre ante el Arsenal, Wolverhampton disputó un total de 11 encuentros, de los cuales seis fueron derrotas, dos empates y solamente tres victorias. Así de importante es el mexicano.

Los Wolves se encuentran actualmente lejos de cualquier aspiración de ingresar a competencias europeas y, de hecho, la mayor preocupación está puesta en la zona de descensos. Los dirigidos por Nuno Espírito Santo están a 10 puntos de la zona roja y a 11 de la Europa League.

