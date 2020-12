Las exigencias de Cristiano Ronaldo con su hijo: "Sabe que no me gusta"

No debe ser nada sencillo tener como padre a Cristiano Ronaldo, uno de los deportistas con más disciplina en todo el mundo.

El portugués habló luego de ganar el premio a mejor jugador de lo que va del siglo XXI y contó un poco del día a día junto a su heredero.

"Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe refrescos y come patatas fritas, él sabe que no me gusta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta", comenzó revelando.

Y siguió: "Es normal, tiene 10 años. Tiene potencial, es rápido y dribla bien, pero eso no es suficiente, con eso no llega. Es necesario mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo".

De igual manera, dejó en claro: "No le voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría, claro que quiero. Sin embargo, quiero todo lo que sea lo mejor para él, sea futbolista o médico".

Y cerró: "Incluso con mis hijos más pequeños, cuando comen chocolate, me miran primero porque saben que no me gusta".

Lee También