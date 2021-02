Llueven elogios para David Ospina, pero su DT puede irse del Napoli pronto

Napoli sigue en franco ascenso e la Serie A luego de vencer 2-0 al Parma en la fecha 20 del torneo local italiano y acomodarse en la quinta posición de la tabla de posiciones con 37 puntos, 9 menos que el líder AC Milán, pero con un encuentro menos disputado.

Una de las figuras del encuentro fue David Ospina que, como viene siendo siempre habitualmente, no tiene ningún problema en defender su portería y su presencia no tiene incidencias en el resultado final, lo cual es prenda de garantía para los napolitanos.

Para La Gazzetta dello Sport, el partido de David contra el Parma fue uno más en el que se le vio muy tranquilo y generando confianza a sus demás compañeros en la posición. "Nunca se compromete, solo vuelve a poner el balón en juego en el área pequeña", dijo el medio junto a la calificación de 6 puntos.

A pesar de esto, el ambiente en el Napoli está muy turbio luego de las declaraciones que dio el entrenador Gennaro Gattuso, quien aseguró no sentirse cómodo ni respaldado por el presidente Aurelio De Laurentiis, por lo que ha sucedido en los últimos días.

"Hace un mes empezó esto, me ofenden demasiado. Hablaron de mi pescadería, dicen que soy grosero, que me estoy muriendo y no puedo entrenar... No es normal. Gente que lleva años trabajando en esta ciudad me ofendió de una manera que no puedo aceptar", declaró el DT de Napoli haciendo referencia a la situación que vive el club.

Y agregó: "Eso da igual, no me importan los contratos. Si me equivoqué yo o De Laurentiis no lo sé, yo estoy cómodo con mis jugadores, pero por lo demás hay un aire que no me gusta. Tenía una buena relación con el presidente, pero tras los últimos 20 días estoy decepcionado, gestionaron mal la situación. Yo nunca me puse a negociar con otros equipos que me han llamado, fui honesto y correcto".

