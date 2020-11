Depay no se rinde y vuelve a coquetear con Barcelona

En el pasado mercado de pases, Memphis Depay estuvo solamente a un paso de convertirse en jugador de Barcelona. Es que el futbolista holandés fue uno de los principales objetivos de Ronald Koeman, nuevo entrenador del elenco catalán.

De todas maneras, como Barcelona no pudo vender a Ousmane Dembélé no contó con dinero suficiente como para hacerse con los servicios del atacante de 26 años de edad que sigue defendiendo la camiseta de Olympique de Lyon.

Igualmente, el posible desembarco del exjugador de PSV Eindhoven y Manchester United en la poderosa formación española no está caído completamente. Sin ir más lejos, el mismo podría llevarse a cabo en el próximo mercado de pases.

En ese contexto, el propio Depay ofreció en las últimas horas declaraciones realmente elocuentes sobre su futuro cercano. Y, en las mismas, coqueteó de manera clara y contundente con el propio equipo que conduce Koeman.

"No voy a hacer promesas que no estoy seguro de que puea cumplir. Yo creo que Lyon tiene que aprovechar mi presencia aquí ahora y yo tengo que aprovechar el estar aquí y eso es lo que trato de hacer todos los días", comenzó afirmando.

"No puedo decir todo lo que se me pasa por la cabeza, hay algunas cosas que no puedo decir honestamente. No puedo prometer que estará hasta el final de la temporada en el Lyon", concluyó en declaraciones brindadas a 'Telefoot'.

