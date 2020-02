Edson Álvarez está pasando por un pésimo momento en lo personal. El mexicano no tiene protagonismo en el Ajax y a eso se le suma una ley que lo está haciendo sufrir en demasía.

La misma le prohibe vivir con su pareja y su hija, ya que la consideran menor de edad. Sofía Toache tiene 20 años y tienen que esperar a que cumpla los 21 para poder convivir libremente.

Por esa razón ella se está alojando en Londres con la bebé, mientras que el futbolista se encuentra solo en Ámsterdam.

Edson visitó a sus amores para este 14 de febrero pero solo por un rato, ya que tuvo que reintegrarse al plantel que mañana recibirá a Waalwijk por la Eredivisie, por lo que hizo dos viajes en avión de 1 hora y 15 minutos en el día.

El mediocentro confesó en el diario De Telegraaf: "La gente no sabe lo difícil que es estar tan lejos de casa sin familia. Quiero a mi esposa y mi bebé aquí. Mis compañeros de equipo también lo notan y me dan mucho apoyo. Si no estás jugando, es bueno volver a casa y encontrar distracción con tu familia. Pero ahora abro la puerta de una casa oscura".

Álvarez pendelt op zijn vrije dagen noodgedwongen op en neer naar Londen. Op die manier kan hij dochtertje Valentina af en toe toch nog zien... �� �� ���� #ajax pic.twitter.com/MGjJthHSY4 — Ajax Life (@ajaxlife) February 14, 2020

¿Qué dice exactamente esta ley que los está sofocando? Que las parejas extranjeras solteras solo pueden estar juntas cuando ambos tengan 21 años y sean mayores de edad.

Lee También