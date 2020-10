El Chiringuito: Messi cortó su relación con Piqué

Todo empezó hace unos meses, cuando se filtró la información de que Lionel Messi había tomado la decisión de irse de Barcelona. Sí, después de muchísimos años en la ciudad, La Pulga no quería continuar en el club que lo formó como persona y futbolista. ¿Por qué? Porque no estaba cómodo en el club con la directiva y no veía un proyecto serío.

Finalmente, para evitar hacerle juicio a la institución, el delantero de la Selección Argentina desarmó las valijas y se quedó en el Barça. Muchísimos compañeros y amigos salieron a apoyar a Leo en las redes sociales. Los más claros fueron Luis Suárez, Neymar y Carlos Puyol

Según comentaron en el Chiringuito ayer, Messi esperaba que Gerard Piqué, uno de los referentes del equipo, también salga a apoyarlo publicamente, algo que no pasó nunca. El defensor de la Selección de España, quien siempre fue de tener Twitter abierto para expresarse, guardó silenció.

��¡EXCLUSINDA!�� #Inda: "MESSI ha ROTO su relación con PIQUÉ tras no sentir su apoyo". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/6Zrhn07yzD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 6, 2020

"Messi ha roto su relación con Piqué tras no sentir apoyo", explicaron. Con la partida de Lucho al Atlético Madrid, la falta de empatía de Gerard, Leo se siente sólo en Barcelona. Veremos cómo repercutirá esto en los próximos partidos.

Sin dudas, no es la mejor situación para tratar a uno de los futbolistas más épicos de la historia del fútbol. Cuando termine su contrato, salvo un milagro, se irá a otro lado.

