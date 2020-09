El aumento de sueldo que pide Dybala para quedarse en la Juventus

No es fácil ganar la Champions League. Hay que tener constancia, esfuerzo, disciplina táctica, talento y un poco de suerte. De hecho, grandes equipos que no han podido levantarla... �� ¿Cuál de todos los de la foto merecieron levantar la Orejona? ��

A post shared by Bolavip (@bolavipcom) on Sep 16, 2020 at 10:10am PDT