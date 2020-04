El épico trolleo del entrenador de Sevilla a Aquivaldo Mosquera en su último partido en España

Después de un exitoso paso por la Liga MX defendiendo los colores de Pachuca, Aquivaldo Mosquera emigró a Europa tras fichar por Sevilla a mediados de 2007 por un cifra cercana a los 8 millones de euros. Sin embargo, un cambio de entrenador hizo que su estancia en España no fuese lo que esperaba.

El defensa colombiano llegó al cuadro andaluz por pedido del entrenador Juande Ramos. Sin embargo, unos meses después fue reemplazado por el interino Manolo Jiménez, quien decidió utilizar a Aquivaldo como lateral derecho en lugar de como zaguero central.

Frédéric Kanouté, el delantero francés que defendió a Aquivaldo. (Getty)

Previo a fichar por el América en 2009, el futbolista cafetero se dio el lujo de jugar en su posición natural su último partido en el Viejo Continente y, tras una destacada actuación en la victoria por 1-0, vivió un divertido episodio con el estratega español, el cual relató durante una entrevista exclusiva con América Monumental a través de Instagram Live.

���� @Aquivaldo05 contó una anécdota increíble sobre su último partido con @SevillaFC durante su plática con @AmeMonumental pic.twitter.com/WAQ8KPKs7H — Bolavip México (@BolavipMex) April 19, 2020

"El último partido que juego en el Sevilla, el técnico me pone de central por fin. Terminamos el partido, ganamos 1-0, y cuando nos estamos cambiando ya para ducharnos, llega el míster y me dice: 'Mosqui (él me decía Mosqui), yo no sabía que jugabas tan bien de central'. Yo me quedo mirando. Freddie Kanouté se estaba cambiando al lado mío y le dice: 'Míster, respeta a Mosqui que Mosqui es central', y era una cosa inmensa, entonces el Míster ahí mismo se quedó callado y se fue. Fue impresionante ese día", recordó entre risas.

Luego de su experiencia en Sevilla, Mosquera regresó a México para fichar por el América, donde se convirtió en capitán gracias a su liderazgo y se ganó el amor eterno de la afición azulcrema gracias a su gol en la final del Torneo Clausura 2013 contra Cruz Azul, en la cual las Águilas se terminaron consagrando de manera agónica en los penales.

