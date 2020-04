El presidente de la Liga de España: "No sería un drama que Messi se vaya a Italia"

No es la primera vez ni la última vez que se mencionará la posible salida de Lionel Messi del Barcelona. Él mismo reconoció que cuando más crítico estaba su problema con Hacienda barajó sí irse del club. No obstante, ahora desde Italia parecen hacer fuerza para que el Diez y capitán del equipo azulgrana pueda seguir los pasos de Cristiano Ronaldo, quien encontró vida después de salir del Real Madrid rumbo a Juventus.

Sin embargo, Javier Tebas, presidente de LaLiga, habló en una entrevista exclusiva con La Gazzetta dello Sport sobre dichos rumores, pero rápidamente les bajó las probabilidades aunque dejó en claro que mucho problema no se haría si Messi se marcha de España. Argumentó el caso de Cristiano, quien fue uno de los mejores jugadores de la historia del Rela Madrid, y cree que una partida del argentino podría no ser un problema para el campeonato español.

"No sé si Messi se va a ir a Italia, sinceramente no lo creo, pero su llegada no puede resolver los problemas que hoy tiene la Serie A. Estos problemas están vinculados a la mala relación entre deudas, cobros altos e insuficientes", manifestó Tebas, quien dirige el máximo torneo de España desde abril del 2013 y ha sido reelegido hasta 2024, en lo que es su tercer mandato. Él seguirá con o si las estrellas.

"La cifras de la Serie A están estresadas y estos problemas económicos no los resuelve Messi. Igualmente reafirmo que si Messi se va, no sería un drama para nosotros", subrayó. Además, agregó: "También se dijo que sin Cristiano Ronaldo La Liga perdería dinero y en cambio lo hemos ganado. Los grandes jugadores ayudan pero no son esenciales para un campeonato".

Máximo goleador de la historia de LaLiga, máximo ganador del Trofeo Pichichi, cuatro jugador en actividad con más presencias en LaLiga (el extranjero con más partidos), segundo en la historia con más títulos de LaLiga (10) y podemos estar así todo el día. Al único que no le importaría que se vaya a otro torneo uno de los jugadores más importantes de la historia del campeonato español sería a Javier Tebas.

