Ex compañero de Zlatan revela que el sueco odiaba a Edinson Cavani

Luego de brillar por varios años defendiendo la playera del Milan, Zlatan Ibrahimović armó sus bolsos a mediados del 2012 y tomó la decisión de mudarse a Francia para afrontar allí su primera experiencia en la Ligue 1. Lógicamente, al tratarse de un desfío nuevo y sin precedentes para él, el sueco se entregó hasta el final para demostrar el motivo por el cual muchos lo catalogan como uno de los mejores artilleros de la historia.

Pese a ser una de las principales piezas del ataque del París Saint-Germain, además de contar con un carácter más que particular y distintivo, el goleador supo asociarse de buena manera con distintos jugadores con los que le tocó compartir ataque allí.

El tiempo pasó e Ibra, fiel a su estilo, se lanzó en busca de otros horizontes. Ya instalado en Los Angeles Galaxy, el sueco pasó a compartir equipo con Michael Ciani, quien en las últimas horas se tomó unos instantes para exteriorizar una de las intimidades más particulares y llamativas de Zlatan en una entrevista entablada con RMC Sport.

Recordando la época en la que ambos coincidieron en el conjunto de la Major League Soccer, el ex defensor, lanzando una confesión vinculada a los jugadores con los que Ibrahimović no se llevaba del todo bien, manifestó: "Él me contó que solo odiaba a tres o cuatro jugadores en su carrera y uno de ellos era Cavani".

Entrando brevemente en detalle, Ciani, que supo jugar mucho tiempo en la Liga de Francia, agregó: "Si eras cercano a Cavani, a Ibra no le gustaba. O estás con Ibra o contra él. Me contó que todo estaba bien con Laurent Blanc (en aquel entonces director técnico del PSG), que con la única persona con la que no se llevaba bien era Cavani".

