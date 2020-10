Explotó la guerra entre Arsenal y Özil: la dura carta que el alemán publicó

Aunque en su momento fue una de las principales figuras y exponentes del ataque del Arsenal, lo cierto es que el protagonismo de Mesut Özil en el primer equipo fue bajando de forma considerable con el correr del tiempo y las temporadas.

Al día de la fecha, olvidado y prácticamente relegado de la plantilla profesional, el alemán publicó una contundente carta a través de sus principales canales de comunicación. Allí, además de apuntar contra Los Gunners, dejó en claro que aún guarda un gran cariño por la institución y sus seguidores.

Comenzando su comunicado apoyado por el factor de la lealtad, el ex Real Madrid manifestó: "Este es un mensaje muy difícil de escribirle a los fans del Arsenal, club para el que jugué por estos últimos años. Estoy profundamente decepcionado por el hecho de no haber sido anotado para disputar la Premier League. Antes de firmar mi nuevo contrato en 2018, prometí mi lealtad y fidelidad al club que amo, el Arsenal, y me entristece que esto no haya sido recíproco. Como acabo de descubrir, la lealtad es difícil de conseguir hoy en día. Siempre he tratado de mantenerme positivo de una semana a otra de que tal vez haya una posibilidad de volver a la plantilla pronto. Por eso he guardado silencio hasta ahora. Antes de la pausa del Coronavirus, estaba muy contento con el desarrollo bajo nuestro nuevo entrenador Mikel Arteta; hemos estado en un camino positivo y diría que mis actuaciones han estado en un nivel realmente bueno".

Dejando en claro que seguirá trabajando para volver a las canchas de forma oficial lo antes posible, Mesut agregó: "Sin embargo, las cosas cambiaron, y no me permitieron jugar para el Arsenal. ¿Qué más puedo decir? Londres se siente como mi hogar, y todavíaa tengo muchos amigos en el equipo, y todavía siento una fuerte conexión con los fans del club. Sin importar lo que pase, siempre seguiré luchando por una oportunidad y no dejaré que mi octava temproada en el Arsenal termine de esta manera. Puedo prometerles que esta dura decisión no cambiará mi pensamiento; continuaré entrenando lo mejor que pueda y usaré mi voz contra la inhumanidad y a favor de la justicia".

Consiguiendo un gran respaldo por parte de los seguidores, la publicación de Özil no tardó en recopilar un sinfín de 'Me gusta' y comentarios por parte de hinchas y aficionados del Arsenal, quienes le agradecieron de forma encarecida al futbolista por sus profundas palabras.

