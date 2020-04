Fàbregas, sobre Messi: "Su idea siempre ha sido terminar su carrera en Barcelona"

Habiendo arribado como un mero y simple adolescente en busca de ayuda para iniciar un tratamiento, Lionel Messi, con el correr de los años, fue retribuyéndole con una lluvia de títulos al Barcelona todo el cariño y formación invertida en él desde pequeño. La Pulga, lógicamente, se convirtió en un auténtico símbolo y embajador de la institución Blaugrana.

Pese a que el vínculo que une ambas partes es más que fuerte y marcado, distintos portales del Viejo Continente comenzaron a indicar hace un tiempo que el argentino, a raíz de diferencias ideológicas con la Comisión Directiva del conjunto de la Liga Española, estaría meditando de forma más que severa la posibilidad de salir del cuadro Culé dentro de poco.

En consecuencia, en diálogo con Tiempo de Juego (Cadena Cope), Cesc Fàbregas, amigo y ex compañero del crack argentino en el club de España, habló y dio su parecer al respecto exteriorizando el deseo de Lionel: "Yo deseo que Leo termine su carrera allí. No estoy al tanto de todo lo que pasa en el Barcelona, pero hablo con él. Su idea siempre ha sido la de terminar su carrera en el Barcelona, de eso no hay dudas".

Dejando un posible cambio de rumbo de Messi en manos del destino, el actual futbolista del Mónaco, continuando con su respuesta, explicó: "¿Pueden mil pasar en el club o en la vida de una persona para que cambie de opinión? Totalmente, pero estoy totalmente confiado que él va a terminar la carrera en el Barcelona como verdaderamente lo desea".

Por otra parte, al ser consultado sobre la posibilidad de comandar técnicamente a nada más ni nada menos que el Real Madrid, el futbolista, marcando distancias entre lo que representa la carrera profesional de un futbolista y la de un director técnico, lanzó una frase más que contundente que deslevó su ideología al respecto. "Nunca digas de esta agua no beberé", aseguró.

