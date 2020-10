Georgina Rodríguez subió foto en un auto de ensueño, posó para la cámara y tiró: "Actúa normal que viene Cristiano"

Aunque Cristiano Ronaldo siempre se caracterizó por su fortaleza mental y física para afrontar su carrera como futbolista profesional, lo cierto es que sus seres queridos también fueron de gran ayuda para que el crack portugués nunca baje los brazos en los momentos más difíciles.

Así como en sus hijos, CR7 encontró en Georgina Rodríguez una gran persona capaz de apoyarlo y brindarle un soporte más que fundamental para afrontar constantemente sus desafíos.

En las últimas horas, causando una auténtica revolución en su cuenta oficial de Instagram, la diva publicó una postal donde se la puede ver posando para la cámara en un auto de lujo. "Actúa normal que viene Cristiano",escribió a modo de broma.

Sus seguidores, dándole el visto bueno a la publicación, llenaron la misma de comentarios positivos y 'Me gusta'. Aunque por lo pronto el jugador de la Juventus no se hizo presente en las respuestas, no quedan dudas que cuando lo haga él le dejará unas palabras llenas de amor a su pareja.

Lee También