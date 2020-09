Inter arrancó ganando desde el vestuario y terminó goleando al Benevento

Paolo Maldini ���� jugó 1028 partidos como profesional, anotó 40 goles, ganó 24 títulos, se retiró a los 41 años y está considerado como uno de los mejores defensores en la historia del fútbol. Sin embargo, él cree que es el jugador más perdedor de la historia... ¿Por qué crees que lo dijo? ¡Insólita declaración! ��

