Italia: personas que van a morir por el coronavirus se despiden de sus familias vía tablets

El coronavirus tiene un poder de contagio realmente altísimo. Como consecuencia de ello, los infectados de COVID-19 deben ser absolutamente aislados.

Por ende, muchos pacientes mueren en total soledad. Así sucede día tras día en Italia, por estos tiempos el país más afectado por la mencionada pandemia.

Por ello, el doctor Cortarello, jefe del hospital San Carlo, ubicado en Milán, tuvo una gran idea luego de ver morir a sus pacientes solos de forma repetida.

Los pacientes, que tenían la muerte prácticamente asegurada, pedían poder despedirse de sus familiares, algo que era imposible debido al poder de contagio.

Los pacientes se despiden mediante videollamadas.

Allí fue cuando Cortarello pensó en la iniciativa "El derecho del adiós", en la cual se entregaron tablets a los enfermos para que se puedan despedir.

"La idea de no poder decir adiós me duele más que la muerte misma y hay otras residencias para ancianos, hospitales y hospicios donde ya no existe la posibilidad de decir adiós", aseguró Lorenzo Musotto, uno de los impulsores de la iniciativa.

"Estoy profundamente convencido de la importancia de las máscaras, guantes, maquinaria, pero el derecho a decir adiós, para los que se van y para los que se quedan, no debe ser menor", completó Musotto.

