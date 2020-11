James no tendrá tiempo para Navidad: explosivo calendario del Everton

James Rodríguez y el Everton saldrán de nuevo a la cancha, este sábado, cuando se enfrenten al Leeds United, de Marcelo Bielsa, en lo que promete ser uno de los grandes partidos de la fecha 10 de la Premier League y será el primero de una seguidilla de partidos importantes.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti tenrán ocho partidos por disputar en apenas 34 días, lo cual será una interesante maratón en la cual, de paso, también se jugarán sus cartas en la Copa de la Liga Inglesa, contra el Manchester United.

Además, los encuentros incluyen la famosa jornada de la Premier League del 'Boxing Day', fiesta popular del fútbol inglés después de las fiestas de Navidad y que tienen a todos los hinchas pendientes de sus equipos de fútbol.

Así es el calendario del Everton:

Liga Premier

Everton vs, Leeds United (28 de noviembre)

Burnley vs. Everton (5 de diciembre)

Everton vs. Chelsea (12 de diciembre)

Leicester vs. Everton (15 de diciembre)

Everton vs. Arsenal (19 de diciembre)

Sheffield United vs. Everton (26 de diciembre)

Everton vs Manchester City (29 de diciembre)

Capital One Cup

Everton vs Manchester United (23 de diciembre)

