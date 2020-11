Ex jugador del Everton alaba a James y pide que "los mejores jugadores jueguen para él"

Pisando fuerte en sus primeros partidos como futbolista del Everton, James Rodríguez sufrió su primer revés como futbolista de Los Toffees: explicando que actualmente padece una pequeña molestia que le impide entregarse al 100% de sus capacidades, Carlo Ancelotti confirmó que el colombiano no estará presente para el cruce ante Newcastle del próximo domingo.

Confirmada la baja del atacante para el próximo encuentro del Everton por Premier League, distintos ex jugadores de la institución no tardaron en realizar un pequeño análisis del presente de James en el conjunto de Inglaterra.

Habiendo compartido más de cinco años de carrera con Los Toffees, Kevin Campbell, ex artillero inglés, dialogó con Gentingbet y no dudó en llenar de elogios al ex hombre del Real Madrid, quien finalmente pudo salir de la Liga Española y desprenderse de forma definitiva del equipo Merengue.

Llenando de elogios al oriundo de Colombia y manifestando que los deportistas más aptos deben jugar para él, Campbell marcó: "No ha jugado mucho al fútbol a lo largo de los años, así que creo que solo tiene que recuperarse. Realmente creo que lo hará, solo necesita que los mejores jugadores jueguen para él para realmente sobresalir".

Explicando que el camino que James tiene aún por recorrer en Inglaterra es largo, Kevin agregó: "Rodríguez estará bien una vez que se acostumbre al ritmo y la naturaleza implacable de la Premier League".

