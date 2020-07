Jesus Corona pudo haber jugado en Lyon antes de ser comprado por el Porto, así lo reveló Chelito Delgado en entrevista

César “Chelito” Delgado dialogó en exclusiva para Canal 6 Deportes acerca de Jesús Corona. El exjugador de Cruz Azul destacó sus grandes condiciones, y confesó que Lyon, uno de los equipos más grandes de Francia, le habían consultado por Tecatito, asegurando que era un gran jugador.

Además, reveló que cuando Corona fue comprado por el Porto y migró a Portugal, los directivos del club francés "se querían matar", ya que habían visto la cosas que Jesús podía realizar dentro de un campo de juego.

"Hasta después del Mundial de Clubes, el Lyon me preguntó por ‘Tecatito’. El director deportivo me preguntó cómo estaba, cómo lo veía, me pidieron referencias de cómo lo veía como persona, les di las mejores referencias. Después no se lo llevaron y se fue a Portugal, pero me habían consultado por él y después se querían matar por no darme bola, no me hicieron caso y lo podrían haber explotado ahí", señaló El Chelo.

¡IMPARABLE! ������



Tecatito Corona ya suma 20 asistencias esta temporada con Porto pic.twitter.com/PVsFyXAi1f — Analistas (@_Analistas) July 9, 2020

Con esta asistencia, Jesús "Tecatito" Corona se ubica en TERCER lugar entre los máximos ASISTIDORES en los últimos 5 años de la Primeira Liga����



49 - Pizzi

33 - Alex Telles

32 - J. Corona����

28 - B. Fernandes

27 - A. Almeida/Jonas

25 - Jefferson

24 - A. Xavier

19 - Á. Grimaldo pic.twitter.com/q8uV4W5cvp — StatisKicks (@statiskicks) July 9, 2020 A nada de descorchar está @FCPorto, pero primero parada más que dura en el clásico⚔https://t.co/NsWKVbPFzK — Bolavip México (@BolavipMex) July 15, 2020

Y agregó: "Él ya era un jugadorazo en aquel momento, haciendo por la banda lo que sabe hacer, un jugador alegre, que tira fantasía y le sale natural, me pone muy feliz que le esté yendo bien".

Recordemos que, esta tarde, Tecatito se puede consagrar campeón en la Primeira Liga, siendo uno de los elementos claves del equipo. A partir de las 15:30 hs, se medirá ante el Sporting Lisboa.

Lee También