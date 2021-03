Qué canal transmite Juventus vs. Lazio por la Serie A

La Juventus de Cristiano Ronaldo se enfrenta a Lazio en un atractivo encuentro correspondiente a la jornada 26 de la Serie A. El duelo se llevará a cabo en el Juventus Stadium este sábado 6 de marzo y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN para Sudamérica al igual que Fanatiz, en tanto ESPN 2 lo hará para México.

Tres son los partidos que lleva sin caer la "Vecchia Signora" con dos victorias, siendo la más reciente conseguida entresemana contra Spezia por 3-0, y una igualdad. Sabiendo que hay Champions después de su duelo del sábado, donde recibirán a Porto en la vuelta por los octavos de final donde llevan una desventaja de 2-1 sufrida en Portugal, los de Andrea Pirlo recuperan a un soldado importante como lo es el colombiano Juan Guillermo Cuadrado e intentarán seguir expectantes el campeonato. Por ahora van cuartos con 49 unidades, misma cantidad que Atalanta, y a 4 y 10 de Milan e Inter respectivamente.

El duro golpe que sufrió ante Bayern Munich al perder en Champions por 4-1, mas la dura derrota padecida el pasado fin de semana ante Bologna por 2-0, significaron las dos caídas en fila que llevan las "Águilas" sabiendo que no pudieron jugar entresemana. Por un rebrote de casos por coronavirus de Torino, estos no viajaron a Roma y se debió postegar su cotejo a una fecha que aún no está definida. Los dirigidos por Simone Inzaghi están en la séptima posición del campeonato con 43 puntos, a uno de Napoli en la lucha por entrar a la Europa League, a cuatro de Roma y a seis de la dupla Atalanta-Juventus por la batalla para clasificar a la Liga de Campeones.

Fue empate la vez que se cruzaron por la primera rueda en Roma, donde el ecuatoriano Felipe Caicedo y Cristiano anotaron en el 1-1 final. La Juve ganó en el más reciente duelo en Torino, cuando el 20 de julio de 2020 se impuso por 2-1 gracias al doblete de Ronaldo y el descuento de Ciro Immobile. Lazio no gana en donde será visitante mañana desde el 14 de octubre de 2017, cuando Ciro dio vuelta el resultado abierto previamente por Douglas Costa con su doblete, dejando el marcador en 2-1.

Día y horario: ¿cuándo se miden Juventus vs. Lazio por la Serie A?

El encuentro entre Juventus vs. Lazio se llevará a cabo este sábado 6 de marzo en el Juventus Stadium.

Horario y canal de TV según cada país:

España: 20:45 horas por #Vamos (8 y 45), #Vamos Bar 1 (144), Movistar Lite y M. Liga de Campeones (M50 O114)

Argentina: 16:45 horas por ESPN y Fanatiz

Uruguay: 16:45 horas por ESPN y Fanatiz

Brasil: 16:45 horas por Estadio TNT Sports y Fanatiz

Chile: 16:45 horas por ESPN y Fanatiz

Paraguay: 16:45 horas por ESPN y Fanatiz

Bolivia: 15:45 horas por ESPN y Fanatiz

Venezuela: 15:45 horas por ESPN y Fanatiz

Colombia: 14:45 horas por ESPN y Fanatiz

Ecuador: 14:45 horas por ESPN y Fanatiz

Perú: 14:45 horas por ESPN y Fanatiz

México: 13:45 horas por ESPN 2 y Fanatiz

Estados Unidos: 11:45 PT / 14:45 ET por ESPN+ y Fanatiz

�� @SerieA

�� #JuveLazio, la designazione arbitrale



��♂️ Davide Massa

�� Meli - Alassio

4⃣ Piccinini

���� Di Bello

��️ Peretti pic.twitter.com/xCMK2IGJdp — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 4, 2021

