La gran figura del Atlético que Guardiola le quiere "robar" a Simeone

Goles en octavos de Champions. . ���� Messi 26. ���� Cristiano 23. . Goles en cuartos de Champions. . ���� Cristiano 25. ���� Messi 12. . Goles en semifinales de Champions. . ���� Cristiano 13. ���� Messi 6. . Goles en finales de Champions. . ���� Cristiano 4. ���� Messi 2. . Goles totales en Champions. ���� Cristiano 128. ���� Messi 114. . ¿Por qué crees que CR7 es mejor que Messi en fases decisivas? ��.

