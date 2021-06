Lenglet reveló dónde jugará la próxima temporada

Clément Lenglet ha sido uno de los grandes señalados en la pasada temporada en FC Barcelona. Su bajo rendimiento ha hecho que la afición blaugrana pida urgentemente la salida del defensor que tiene contrato con el club catalán hasta el 2026.

Este viernes, el jugador de 25 años de edad, concedió una entrevista al portal 'Eurosport' en la que se refirió a su futuro luego de los rumores que hablaban de su posible salida de Barcelona. Lenglet tiene decidido lo que quiere hacer con su futuro.

El defensor quiere continuar vistiendo la camiseta blaugrana, no se ve saliendo del club. "No me veo marchandome. Estaré en el Barça la próxima temporada", afirmó el jugador al medio anteriormente mencionado.

Lenglet también se refirió a la decisión del club de mantener a Ronald Koeman por lo menos un año más: "Hizo un buen trabajo en su primer año. Tuvimos unos periodos algo complicados pero también otros con calidad de juego, victorias y una imagen positiva. Espero que sigamos con el trabajo realizado y progreso el próximo año. Estamos en la dirección correcta", indicó.

Clément Lenglet vs Villarreal (Getty)

EL BARÇA SIGUE SIENDO GRANDE

Para Clément Lenglet el equipo competirá bien esta temporada y las incorporaciones de Segio Agüero y Eric García ayudarán mucho a corregir los errores que se cometieron en la pasada temporada. "Hemos contratado a dos jugadores de altísimo nivel con calidad, que vienen de un club que estaba haciendo grandes cosas. El Barça sigue siendo Barça y eso no va a cambiar ".

¿Y sobre Lionel Messi?: "No sé si jugaré con él el año que viene, espero que sí", terminó.

